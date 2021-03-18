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Москва

В Киеве анонсировали строгий карантин из-за коронавируса 

Павел Тиунов 2 часа назад
С 20 марта в украинской столице будут действовать жёсткие ограничительные карантинные меры, сообщает ТАСС. Они связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
О карантине в Киеве заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он пояснил, что решение о введении ограничений власти приняли, озаботившись ростом заболеваемости COVID-19 среди местного населения. По его словам, меры будут действовать с 00:00 20 марта по 9 апреля включительно.
РБК поясняет, что в указанный период будет запрещена работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
Также наложен запрет на проведение массовых мероприятий. Кафе и ресторанам разрешат работать только на вынос, салоны красоты будут принимать клиентов только по предварительной записи, в фитнес-клубах будут доступны только индивидуальные занятия. Работники остальных предприятий будут переведены на удаленный режим работы. Детские сады продолжат работать в прежнем режиме, школьники после выхода с каникул начнут учиться дистанционно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ситуация с коронавирусом в Европе будет ухудшаться. По его словам, Еврокомиссия уже выделила на борьбу с пандемией более €230 млн
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В мире , Видео , Виталий Кличко , Янез Ленарчич , Еврокомиссия , РБК , ИТАР-ТАСС
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