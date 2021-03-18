Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Военный эксперт диагностировал у Байдена возрастную деменцию 

Павел Тиунов 1 час назад
Военный эксперт диагностировал у Байдена возрастную деменцию
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден страдает возрастной деменцией, заявил изданию «ПолитРоссия» военный обозреватель Виктор Баранец. Так аналитик отреагировал на новые антироссийские санкции.
Ранее госдепартамент США ввёл запрет на торговые отношения с Россией в сфере вооружений. Исключение составляет взаимодействие в области освоения космоса. Новые санкции вступают в силу с 18 марта 2021 года.
По словам Баранца, американцы также дали понять «полутора десяткам стран», что им тоже следует придерживаться новых правил. В результате были сорваны контракты по поставке российских самолётов, систем ПВО и танков некоторым государствам.

«Это бандитские методы ведения политики. США возомнили себя вершителями мира», — выразил негодование эксперт.

Он отметил, что в данной ситуации на стороне России выступит Китай, который ведет независимую политику. По словам обозревателя, своими действиями Вашингтон только подталкивает мир к глобальному вооруженному конфликту.

«Он (конфликт) неизбежно формируется США во главе с президентом, который болеет глубокой деменцией», — подчеркнул Баранец.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 77% граждан США заявили, что негативно относятся к России. Это рекордный показатель за последние 30 лет.
Видео дня. Тодоренко спровоцировала слухи о проблемах в браке с Топаловым
Комментарии 8
В мире , США , Виктор Баранец , Джозеф Байден , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
00:16
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
Шоу-бизнес
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
00:39
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
00:34
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
Происшествия
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
00:50
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
Происшествия
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
00:26
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
Происшествия Криминал
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес Общество
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
00:52
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
Происшествия
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
00:59
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
Происшествия В мире
Камера помогла спасти девочку от педофила
00:43
Камера помогла спасти девочку от педофила
Происшествия В мире
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
00:27
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение