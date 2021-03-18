Военный эксперт диагностировал у Байдена возрастную деменцию 

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Ранее госдепартамент США ввёл запрет на торговые отношения с Россией в сфере вооружений. Исключение составляет взаимодействие в области освоения космоса. Новые санкции вступают в силу с 18 марта 2021 года.

По словам Баранца, американцы также дали понять «полутора десяткам стран», что им тоже следует придерживаться новых правил. В результате были сорваны контракты по поставке российских самолётов, систем ПВО и танков некоторым государствам.

«Это бандитские методы ведения политики. США возомнили себя вершителями мира», — выразил негодование эксперт.

Он отметил, что в данной ситуации на стороне России выступит Китай, который ведет независимую политику. По словам обозревателя, своими действиями Вашингтон только подталкивает мир к глобальному вооруженному конфликту.

«Он (конфликт) неизбежно формируется США во главе с президентом, который болеет глубокой деменцией», — подчеркнул Баранец.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 77% граждан США заявили, что негативно относятся к России. Это рекордный показатель за последние 30 лет.