На Украине рассчитывают на помощь США в возможной войне с Россией

«Рамблер» писал, что ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что член НАТО Великобритания заключила с Украиной соглашение о строительстве военно-морских баз в Очакове, Бердянске, Николаеве и Мелитополе. Базы будут призваны «запереть» Черноморский флот России в Севастополе, лишив оперативного простора.
По мнению Кочеткова, Британия считает Украину «форпостом сдерживания России» и может оказать ей помощь консультациями инструкторов, оружием и деньгами. Политолог отметил, что военную помощь Украине готовы оказать и США.
«Если Украина с помощью США и Британии построит современную армию, она продержится в вероятной войне с РФ не две недели или два дня. А ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась», - заявил он.
Эксперт выразил уверенность, что Украина сможет сделать так, «русская военная мощь угасла».
Ранее бывший депутат Верховной радыТатьяна Черновол заявила, что Украина должна быть готова к проведению военной операции по возвращению Крыма в момент, когда в России «начнутся процессы турбулентности». В Госдуме России назвали такие планы «мечтой».