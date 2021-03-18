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"Захлебнутся": Украина рассчитывает на помощь США в войне с Россией

Алиса Селезнёва
1 час назад
Если США и Великобритания помогут Украине построить современную армию, то та она сможет стать серьезной угрозой для России. Об этом на страницах издания «Главред» заявил украинский политический аналитик Александр Кочетков.
На Украине рассчитывают на помощь США в возможной войне с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что член НАТО Великобритания заключила с Украиной соглашение о строительстве военно-морских баз в Очакове, Бердянске, Николаеве и Мелитополе. Базы будут призваны «запереть» Черноморский флот России в Севастополе, лишив оперативного простора.
По мнению Кочеткова, Британия считает Украину «форпостом сдерживания России» и может оказать ей помощь консультациями инструкторов, оружием и деньгами. Политолог отметил, что военную помощь Украине готовы оказать и США.
«Если Украина с помощью США и Британии построит современную армию, она продержится в вероятной войне с РФ не две недели или два дня. А ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась», - заявил он.
Эксперт выразил уверенность, что Украина сможет сделать так, «русская военная мощь угасла».
Ранее бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что Украина должна быть готова к проведению военной операции по возвращению Крыма в момент, когда в России «начнутся процессы турбулентности». В Госдуме России назвали такие планы «мечтой».
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