Газотранспортная система Украины начнёт работать в убыток, если «Северный поток — 2» всё-таки запустят. Об этом заявил украинский экономист Олег Пендзин.

ГТС рассчитана на 150–170 миллиардов кубометров газа в год, напомнил он в беседе с GolosUA. До запуска альтернативных газопроводов через Украину подавалось около 120 миллиардов кубометров.

А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки» («Турецкий поток». — NEWS.ru), то уже в 2020 году Украина прокачивала 70–80 миллиардов кубометров газа, то есть меньше обычного, — сказал Пендзин.

Когда «Северный поток — 2» начнёт работать, прокачка снизится до 35–40 миллиардов кубометров, а это уже нерентабельно. Поэтому Киев «крайне заинтересован, чтобы россияне „Северный поток — 2“ не запустили», подвёл итог экономист.

Ранее Германия назвала три условия для завершения «Северного потока — 2». Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока — 2». Во-вторых, Берлин может предложить Вашингтону и Брюсселю евро-атлантический энергетический договор, провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии. В-третьих, ФРГ может увязать начало работы трубопровода с выполнением Москвой ряда политических условий, писал NEWS.ru.