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Киев назвал самое страшное последствие запуска «Северного потока — 2» 

News.ru 38 минут назад
Киев заявил о страшном последствии запуска «СП — 2»
Фото: Reuters
Газотранспортная система Украины начнёт работать в убыток, если «Северный поток — 2» всё-таки запустят. Об этом заявил украинский экономист Олег Пендзин.
ГТС рассчитана на 150–170 миллиардов кубометров газа в год, напомнил он в беседе с GolosUA. До запуска альтернативных газопроводов через Украину подавалось около 120 миллиардов кубометров.
А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки» («Турецкий поток». — NEWS.ru), то уже в 2020 году Украина прокачивала 70–80 миллиардов кубометров газа, то есть меньше обычного, — сказал Пендзин.
Когда «Северный поток — 2» начнёт работать, прокачка снизится до 35–40 миллиардов кубометров, а это уже нерентабельно. Поэтому Киев «крайне заинтересован, чтобы россияне „Северный поток — 2“ не запустили», подвёл итог экономист.
Ранее Германия назвала три условия для завершения «Северного потока — 2». Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока — 2». Во-вторых, Берлин может предложить Вашингтону и Брюсселю евро-атлантический энергетический договор, провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии. В-третьих, ФРГ может увязать начало работы трубопровода с выполнением Москвой ряда политических условий, писал NEWS.ru.
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В мире , Германия , Киев
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