США заявили о новом подходе к отношениям с Россией

Псаки отметила, что подходы новой администрации значительно отличаются от методов Трампа. По словам Псаки, Байден прояснил это во время своего интервью 16 марта.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Штаты намерены действовать более прямолинейно. При этом Псаки напомнила, что Россия и США по-прежнему могут сотрудничать в ряде областей.