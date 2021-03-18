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Псаки рассказала о новом подходе к отношениям между США и РФ

Национальная Служба Новостей
44 минуты назад
Президент США Джо Байден иначе подойдет к отношениям с Россией, чем предыдущий лидер страны Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы США Джен Псаки.
США заявили о новом подходе к отношениям с Россией
Фото: ТАССТАСС
Псаки отметила, что подходы новой администрации значительно отличаются от методов Трампа. По словам Псаки, Байден прояснил это во время своего интервью 16 марта.
Пресс-секретарь подчеркнула, что Штаты намерены действовать более прямолинейно. При этом Псаки напомнила, что Россия и США по-прежнему могут сотрудничать в ряде областей.
В среду стало известно, что посол РФ в США Анатолий Антонов приедет в Москву для консультации насчет дальнейших дипломатических отношений с США.
В МИД добавили, что необходимо избежать полной деградации отношений с США, которые в течение последних лет были "заведены в тупик" из-за позиции американской стороны.
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