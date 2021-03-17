Чеченцы пострадали при стрельбе во Франции 

Пострадавшие находились среди группы людей, собравшихся перед минимаркетом Carrefour City. К компании подошли двое неизвестных в масках и капюшонах, один из них открыл стрельбу по собравшимся из пистолета.

Предположительно, нападение было совершено в рамках сведения счетов между двумя группировками наркоторговцев.

Пострадавшим в стрельбе мужчинам 30 и 31 год, оба — выходцы из Чечни. Они были доставлены в больницу, один из них находится в состоянии клинической смерти.

Нападавшего задержали, им оказался 21-летний молодой человек с криминальным прошлым.

Как сообщал «Рамблер», в июне прошлого года во французском Дижоне произошли беспорядки из-за конфликта между выходцами из Чечни и Северной Африки. 12 июня десятки чеченцев, вооруженных бейсбольными битами, металлическими прутьями, ножами, отвертками и молотками, напали на кальян-бар, чтобы разобраться с группой наркоторговцев из Северной Африки после того, как 10 июня в городе избили 16-летнего чеченца.