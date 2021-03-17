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Чеченцы пострадали при стрельбе во Франции 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Чеченцы пострадали при стрельбе во Франции
Фото: Рамблер
Двое выходцев из Чечни получили ранения в результате перестрелки во французском городе Ренн, передает РИА «Новости».
Пострадавшие находились среди группы людей, собравшихся перед минимаркетом Carrefour City. К компании подошли двое неизвестных в масках и капюшонах, один из них открыл стрельбу по собравшимся из пистолета.
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Предположительно, нападение было совершено в рамках сведения счетов между двумя группировками наркоторговцев.
Пострадавшим в стрельбе мужчинам 30 и 31 год, оба — выходцы из Чечни. Они были доставлены в больницу, один из них находится в состоянии клинической смерти.
Нападавшего задержали, им оказался 21-летний молодой человек с криминальным прошлым.
Как сообщал «Рамблер», в июне прошлого года во французском Дижоне произошли беспорядки из-за конфликта между выходцами из Чечни и Северной Африки. 12 июня десятки чеченцев, вооруженных бейсбольными битами, металлическими прутьями, ножами, отвертками и молотками, напали на кальян-бар, чтобы разобраться с группой наркоторговцев из Северной Африки после того, как 10 июня в городе избили 16-летнего чеченца.
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В мире , Происшествия , РИА Новости
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