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Более 511 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки 

ТАСС и ещё 4 17 марта 2021
Более 511 тыс. случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: Reuters
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 120,91 млн, увеличившись за сутки более чем на 511 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,1 тыс., превысив 2,67 млн По состоянию на 18:53 мск 18 марта в ВОЗ поступили сведения о 120 915 219 инфицированных и 2 674 078 умерших. Число заразившихся увеличилось на 511 453, умерших — на 9 171.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
Более 45% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (232 627), на втором месте — Северная и Южная Америка (176 003), на третьем — Юго-Восточная Азия (45 263).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 29 260 772. Далее следуют Бразилия (11 603 535), Индия (11 474 605), Россия (4 428 239), Великобритания (4 274 583), Франция (4 076 169), Италия (3 281 810), Испания (3 206 116), Турция (2 930 554), Германия (2 612 268), Колумбия (2 309 600) и Аргентина (2 210 121).
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В мире , ВОЗ , Аргентина , Бразилия , Германия , Индия , Испания , Италия , Колумбия , США , Великобритания , Турция , Франция
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