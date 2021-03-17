Израиль анонсировал возобновление авиасообщения с Россией

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Как сообщал «Рамблер», в январе власти Израиля прервали авиасообщение по всем направлениям из-за пандемии COVID-19. Позже они разрешили прибытие пассажирских самолетов из ограниченного числа аэропортов, а с 7 марта — въезд иностранцев в исключительных случаях.

С 16 марта Израилем было отменено ограничение на количество направлений для пассажирских авиаперевозок. При этом в день местные аэропорты обязаны принимать не более трех тысяч пассажиров.

Ашкенази отметил, что авиасообщение с Россией должно быть возобновлено «через несколько недель».