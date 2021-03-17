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Израиль анонсировал возобновление авиасообщения с Россией

Алиса Селезнёва
57 минут назад
Израиль через несколько недель может возобновить авиасообщение с Россией. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел страны Габи Ашкенази.
Израиль анонсировал возобновление авиасообщения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», в январе власти Израиля прервали авиасообщение по всем направлениям из-за пандемии COVID-19. Позже они разрешили прибытие пассажирских самолетов из ограниченного числа аэропортов, а с 7 марта — въезд иностранцев в исключительных случаях.
С 16 марта Израилем было отменено ограничение на количество направлений для пассажирских авиаперевозок. При этом в день местные аэропорты обязаны принимать не более трех тысяч пассажиров.
Ашкенази отметил, что авиасообщение с Россией должно быть возобновлено «через несколько недель».
«У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», - пояснил он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
В мире,Габи Ашкенази,Михаил Гусман,ИТАР-ТАСС,Россия,Израиль,
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