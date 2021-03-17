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Москва

Греция признала «Спутник V» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Греция признала «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Греция признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами. Об этом министр туризма страны Харис Теохарис сообщил РИА Новости.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Грецию (исключительно аэропорт Афин) могут въезжать не более 500 граждан России в неделю. Сегодня Теохарис рассказал о намерении греческих властей полностью открыть границы страны с 14 мая в зависимости от эпидемической ситуации.
Теперь министр сообщил, что для въезда в Грецию туристам нужно быть вакцинированными, сдать отрицательный тест на ковид или иметь антитела к нему.

«Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания», — также рассказал он.

Теохарис сообщил, что туристам придется перевести документ о вакцинации на английский язык, а также соблюдать действующие в стране санитарные ограничения.
В начале марта, как сообщал «Рамблер», Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.
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В мире , ЕС , РИА Новости
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