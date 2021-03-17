Греция признала «Спутник V» 

Греция признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами. Об этом министр туризма страны Харис Теохарис сообщил РИА Новости.

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Грецию (исключительно аэропорт Афин) могут въезжать не более 500 граждан России в неделю. Сегодня Теохарис рассказал о намерении греческих властей полностью открыть границы страны с 14 мая в зависимости от эпидемической ситуации.

Теперь министр сообщил, что для въезда в Грецию туристам нужно быть вакцинированными, сдать отрицательный тест на ковид или иметь антитела к нему.

«Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания», — также рассказал он.

Теохарис сообщил, что туристам придется перевести документ о вакцинации на английский язык, а также соблюдать действующие в стране санитарные ограничения.