У вакцинированной матери родился ребёнок с антителами к COVID

Как писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов Америки намерены поддержать идею Национальной футбольной лиги (НФЛ) США отдать все спортивные арены чемпионата для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, заявил президент США Джо Байден
. Гражданам вводят препарат уже на семи стадионах НФЛ из 30. Политик напомнил о необходимости нарастить темпы вакцинации в США. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, коллективный иммунитет появится в стране после вакцинации 75% жителей. При нынешних мощностях процесс займёт около года.