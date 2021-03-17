У вакцинированной матери родился ребёнок с антителами к COVID

Медики констатировали, что у женщины, которая ранее не болела коронавирусом, родилась «здоровая, доношенная» девочка. Однако им предстоит ещё проверить «безопасность и эффективность» вакцинации от COVID-19 во время беременности.

Педиатры ожидают, что в ближайшие месяцы будут рождаться тысячи младенцев у матерей, прошедших вакцинацию. При этом, они не исключают, что эти дети всё-таки могут быть подвержены риску заражения коронавирусом.