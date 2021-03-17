В ЕС назвали главные ошибки в отношениях с Россией

Глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль
заявил, что Евросоюз
допустил множество ошибок в отношениях с Россией
. В своей статье для Kurier он отметил
, что санкции против России нанесли «огромный ущерб обеим сторонам».
Еще одной ошибкой Ляйтль назвал отказ ЕС от партнерства, предложенного Владимиром Путиным
в начале его президентства.
«Или Олимпийские игры в Сочи, проект, близкий сердцу Путина. Его глубоко задело отсутствие представителей европейских государств на открытии Игр», - отметил он.
Среди ошибок Ляйтль упомянул и украинской кризис, в ходе которого стороны обменивались обвинениями, вместо того, чтобы вести переговоры.
По мнению автора статьи, все эти ошибки можно исправить.
«Экономика готова к созданию трансконтинентальной зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока (включая Украину). Экономическое сотрудничество приносит с собой диалог. < > Почему нельзя постепенно отменять вредные взаимные санкции и тем самым создать доверие?» - написал он.
Ляйтль предположил, что проблему Украины можно решить, сохраняя нейтралитет по примеру Австрии.
Как писал «Рамблер», ранее санкции против России раскритиковали в Германии. Депутат бундестага Маркус Фронмайер
заявил, что экономика Германии страдает из-за ограничительных мер, ежемесячно теряя более 600 миллионов евро.
Депутат привел данные Института мировой экономики в Киле: согласно им, потери Берлина из-за санкций составляют 40 процентов от всего ущерба, который несут страны Евросоюза.