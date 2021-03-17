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Москва

Украину призвали использовать Россию в своих целях 

Артём Кульша 19 минут назад
Украину призвали использовать Россию в своих целях
Фото: РИА Новости
Украина должна использовать интересы других стран, в том числе России, в своих целях. Об этом политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил «Главреду».
Он заявил, что Украина — не 100 долларов, чтобы нравиться всем, и должна перестать мыслить категориями, что она кому-то что-то должна, а думать о своих интересах и использовать интересы других стран в своих целях. Например, использовать США, Россию, Европейский союз, Турцию, Китай, Индию как рынки сбыта и источник вооружения и денег.
Тогда Украина сможет стать полноценным игроком в Восточной Европе и на международной арене и центром притяжения. Пока же она живет в режиме розового пони — позволяет крутить собой. Одной из причин этого Загородний назвал то, что Украина отдала свою экономику другим.
Также он отметил, что многие страны Европы не хотят превращения Украины в сильного игрока, потому что тот станет их конкурентом.

«К слову, сейчас Украина обладает большой военной силой, именно этим она и кроет. Никто не хочет связываться с армией, которая воевала. Данный фактор очень сдерживает. Плюс у Украины есть ракеты с хорошей дальностью. Ими украинцы могут долбануть, ведь Украина будет защищать свою территорию», — добавил эксперт.

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В мире , Тарас Загородний , ЕС
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