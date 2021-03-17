Украину призвали использовать Россию в своих целях 

Он заявил, что Украина — не 100 долларов, чтобы нравиться всем, и должна перестать мыслить категориями, что она кому-то что-то должна, а думать о своих интересах и использовать интересы других стран в своих целях. Например, использовать США, Россию, Европейский союз , Турцию, Китай, Индию как рынки сбыта и источник вооружения и денег.

Тогда Украина сможет стать полноценным игроком в Восточной Европе и на международной арене и центром притяжения. Пока же она живет в режиме розового пони — позволяет крутить собой. Одной из причин этого Загородний назвал то, что Украина отдала свою экономику другим.

Также он отметил, что многие страны Европы не хотят превращения Украины в сильного игрока, потому что тот станет их конкурентом.