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Скандал в Киеве: член делегации отказался писать на украинском 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Скандал в Киеве: член делегации отказался писать на украинском
Фото: соцсети
Представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович ответил в Facebook матом на предложение писать по-украински. Затем он объяснил свое поведение тем, что «послал бота понятным тому языком».
Под постом Арестовича о работе переговорщиков один из пользователей с ником Виктор Иванов напомнил, что тот находится в составе делегации Украины, и попросил продублировать то же самое на государственном языке.
В ответ Алексей Арестович нецензурно высказался в его адрес.
Позднее, комментируя скандал, представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе обвинил своих оппонентов в лицемерии и отметил, что «послал бота понятым тому языком».

«Разъясняю: я не нахожусь на государственной должности и не являюсь государственным служащим. Соответственно, не получаю никаких денег за свою работу. Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах», — заверил Арестович (орфография и пунктуация автора сохранены).

При этом он подчеркнул, что ценит украинский язык и с удовольствием им пользуется.
Как сообщал «Рамблер», на Украине ведется борьба с русским языком. Так, с 16 января сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей). При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что украинцы из «бумажного фронта» уже пишут доносы на тех, кто говорит на русском языке.
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Комментарии 7
В мире , Алексей Арестович , Николай Азаров , Виктор Иванов
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