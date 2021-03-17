В Европе признали ошибки в отношениях с Россией

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал наличие ошибок в отношении Европы к России . Об этом он написал в своей статье в австрийском издании Kurier.

По его словам, взаимоотношения с российской стороной достигли низшей точки, однако еще могут быть перезагружены. Он подчеркнул, что для этого стоит отказаться от строительства преград и начать "возводить мосты".

В качестве примера глава Европалаты предложил ослабить санкционный режим, а также налаживать контакты в сферах науки, экономики и культуры. Ляйтль добавил, что в украинском вопросе Европе следовало сохранять нейтралитет, как Австрия.