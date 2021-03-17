Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Европе признали наличие ошибок в отношениях с Россией 

Газета.Ru 28 минут назад
В Европе признали ошибки в отношениях с Россией
Фото: Virginia Mayo/AP
Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал наличие ошибок в отношении Европы к России. Об этом он написал в своей статье в австрийском издании Kurier.
По его словам, взаимоотношения с российской стороной достигли низшей точки, однако еще могут быть перезагружены. Он подчеркнул, что для этого стоит отказаться от строительства преград и начать "возводить мосты".
В качестве примера глава Европалаты предложил ослабить санкционный режим, а также налаживать контакты в сферах науки, экономики и культуры. Ляйтль добавил, что в украинском вопросе Европе следовало сохранять нейтралитет, как Австрия.
Ранее глава МИД Венгрии заявил о лицемерии ЕС из-за призывов к санкциям против РФ.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
Газета.Ru: последние новости
Депутат бундестага назвал условие признания Крыма на Западе Депутат бундестага назвал условие признания Крыма на Западе СМИ: привитым "Спутником V" европейцам будут выдавать паспорта вакцинации СМИ: привитым "Спутником V" европейцам будут выдавать паспорта вакцинации Зеленский подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции" Крыма Зеленский подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции" Крыма
В мире , Политика , Кристоф Ляйтль , МИД , ЕС , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
00:25
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
Новости Москвы Происшествия
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
00:59
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
В мире Происшествия
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
00:42
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
Новости Москвы
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
00:17
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение