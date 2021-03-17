Трамп снова собрался в президенты из-за Меган Маркл

Экс-президент Америки Дональд Трамп заявил о желании снова баллотироваться на пост главы государства чтобы создать конкуренцию британской герцогине Меган Маркл на следующих выборах в США. Об этом он заявил в эфире американского телеканала.
«Я думаю, я знаю королеву. <...> Я встречался с королевой, и я думаю, что королева – потрясающая личность, и я не поклонник Меган», – заявил Трамп.
Он заявил об это после просьбы журналистов прокомментировать возможность выдвижения на американских выборах Меган Маркл. Трамп также выразил надежду, что Меган Маркл будет баллотироваться, чтобы получить повод самому вступить в президентскую гонку, передает РБК.
В это время в США обвинили Россию в помощи переизбранию Трампа.