Трамп снова собрался в президенты из-за Меган Маркл

Он заявил об это после просьбы журналистов прокомментировать возможность выдвижения на американских выборах Меган Маркл. Трамп также выразил надежду, что Меган Маркл будет баллотироваться, чтобы получить повод самому вступить в президентскую гонку, передает РБК.