В Британии заявили о президентских амбициях Меган Маркл

Однако эксперты обращают внимание на то, что принц Гарри и Меган Маркл уже активно участвуют в американской политике. Во время недавних выборов они атаковали президента Трампа и призвали избирателей отвергнуть его ненавистнические высказывания. В итоге Дональд был вынужден лично ответить и заявить, что он «не фанат» Меган.