В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Британские СМИ: жена принца Гарри хочет стать президентом США

Аргументы Недели
12 минут назад
Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась значительно амбициознее, чем поначалу могли предположить даже самые смелые эксперты. Многим казалось, что её интервью, показанное на американском телеканале Си-би-эс, ставит меркантильные цели – выбить деньги из английской королевской семьи. Неслучайно ни Меган, ни принц Гарри так и не сказали, кто же именно из их родственников является расистом. Это оставило большое поле для разного рода спекуляций. В частности, старший брат Гарри герцог Кембриджский Уильям уже был вынужден заявить журналистам, что он-то точно не расист.
В Британии заявили о президентских амбициях Меган Маркл
Фото: Аргументы недели, Олеся АверьяноваАргументы недели, Олеся Аверьянова
Однако всё оказалось значительно серьёзнее. Как утверждает английская пресса, герцогиня Сассекская хочет стать ни много ни мало – президентом США. Именно поэтому после свадьбы она не отказалась от американского гражданства. Конечно, пока возможность подобной карьеры выглядит настоящей фантастикой. Но, как говорится, какие наши годы – Меган сейчас всего 39 лет, а её уже знает весь мир. Самое время заняться серьёзной политикой.
Как утверждает газета Daily Mail, сейчас герцогиня Сассекская использует фурор, произведённый ею во время интервью американской телеведущей Опре Уинфри, чтобы начать политическую карьеру. Якобы она уже общается с представителями демократов в Вашингтоне. Цель – сбор средств для участия в следующей президентской гонке в США. Мол, Джо Байдену в 2024 г. исполнится 82 года – он и сам не уверен, будет ли баллотироваться на второй срок. Именно так обрисовал ситуацию газете один неназванный высокопоставленный лейборист с сильными связями в Вашингтоне – ветеран администрации Тони Блэра. Впрочем, пока представитель Меган отказался комментировать эту информацию.
Однако эксперты обращают внимание на то, что принц Гарри и Меган Маркл уже активно участвуют в американской политике. Во время недавних выборов они атаковали президента Трампа и призвали избирателей отвергнуть его ненавистнические высказывания. В итоге Дональд был вынужден лично ответить и заявить, что он «не фанат» Меган.
Но, возможно, все эти разговоры лишь чёрный пиар со стороны королевской семьи, который преследует цель поссорить своенравного принца и его жену с американской верхушкой. Есть и ещё одна причина – королева Елизавета II отказалась лишать Гарри и Меган королевских титулов. Это даёт принцу гипотетическую возможность побороться в будущем за королевский престол со своими скомпрометированными «родственниками-расистами». В случае же если герцогиня Сассекская захочет занять государственную должность в Штатах, то паре придётся отказаться от титулов, так как это будет противоречить присяге на верность США.
В мире,принц Гарри,Елизавета II,Тони Блэр,Джозеф Байден,Daily Mail,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители