В Британии заявили о президентских амбициях Меган Маркл

Как утверждает газета Daily Mail, сейчас герцогиня Сассекская использует фурор, произведённый ею во время интервью американской телеведущей Опре Уинфри, чтобы начать политическую карьеру. Якобы она уже общается с представителями демократов в Вашингтоне. Цель – сбор средств для участия в следующей президентской гонке в США. Мол, Джо Байдену
в 2024 г. исполнится 82 года – он и сам не уверен, будет ли баллотироваться на второй срок. Именно так обрисовал ситуацию газете один неназванный высокопоставленный лейборист с сильными связями в Вашингтоне – ветеран администрации Тони Блэра
. Впрочем, пока представитель Меган отказался комментировать эту информацию.