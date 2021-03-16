Литва приостановит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Министр сообщил, что получил рекомендацию от Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT) о том, что следует приостановить процесс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не предоставит окончательные выводы о безопасности вакцины, — сообщает Sputnik Литва.