Европейские ковид-паспорта распространят на «Спутник V» 

Действие европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса распространят на людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на проект сертификата.

По данным издания, такой ковид-паспорт позволит людям, привитым любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), въезжать в страны — члены Евросоюза , одобрившие использование данной вакцины.

Кроме того, сертификаты выдадут тем, кто привился вакцинами, одобренными странами ЕС на национальном уровне, — они смогут посещать эти страны. В частности, речь идет о «Спутнике V» и препарате от китайский компании Sinopharm, используемый в прививочной кампании в Венгрии и Словакии. Это же коснется вакцин, одобренных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас проект сертификата рассматривает Еврокомиссия (ЕК). Издание пишет, что он может быть утвержден в среду, 17 марта. Предполагается, что документ будут выдавать бесплатно как в цифровом, так и в бумажном формате. Он будет снабжен штрихкодом для считывания информации и составлен на двух языках — английском и языке выдавшей его страны.

В феврале канцлер Германии Ангела Меркель объявила , что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости ввести сертификаты вакцинации. По ее словам, речь идет об электронных сертификатах, которые будут готовы в течение трех месяцев. Документы разработают европейские страны, а технические вопросы совместимости сертификатов во всех государствах Евросоюза проработает Еврокомиссия.