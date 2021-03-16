Во Франции потребовали доступа к российской вакцине

Лидер французских левых Жан-Люк Меланшон заявил, что Франция должна обратиться к России Китаю за вакцинами от коронавируса и «не заниматься идеологией в вопросах здоровья», пишет Le Figaro. «Нужно стучать во все двери», - подчеркнул он.

Меланшон отметил, что Франция столкнулась с дефицитом вакцин, хотя могла бы его избежать.

«Если бы я был президентом республики, я бы поступил именно так [обратился к России или Китаю - прим.ред.]», - заверил он.

Политик отметил, что есть целые страны, которые вакцинируются китайскими препаратами, а эффективность российской прививки очевидна с «октября-ноября».

«Зеленского полностью дезинформировали»

Гордон обсудил с главредом издания «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым попытку Украины задержать российских наемников в Белоруссии и другие проваленные операции. При этом журналист сделал отступление, похвалив последние шаги Зеленского, направленные «на отражение российской агрессии». «У меня есть четкое убеждение, что Владимир Зеленский не понял даже, что происходило. Люди, которые находились рядом с ним, его полностью дезинформировали, ввели в заблуждение и непосредственно виноваты в том, что так произошло», - подчеркнул он.

«Американцы, сколько войн вы хотите проиграть?»

У США самые сильные вооруженные силы на планете, сотни военных баз по всему миру и глобальные военные претензии. Однако возникает вопрос, когда в последний раз огромная армия США действительно выиграла войну, написал автор Contra Magazin Марко Майер

«Корейская война? Перемирие. Война во Вьетнаме? Постыдный вывод войск. Война в Ираке? Хаос и друзья Ирана у власти. Ливия? Чистый хаос. Сирия? Россия могла бы уничтожить американские войска одним махом, если бы захотела. Афганистан? Двадцать лет и десятки миллиардов долларов спустя талибы контролируют больше территории, чем когда-либо прежде», - отметил он.

«Такая красота»: на Украине испытали «Нептуна»

На видео запечатлен запуск и полет крылатых ракет, предназначенных для поражения кораблей. Найем подчеркнул, что в Минобороны Украины уже поступил опытный образец берегового ракетного комплекса.

«Мы не хотели быть подданными Москвы»

Экс-министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев побеседовал с Radio Maryja в 22-ю годовщину вступления страны в НАТО . Он подчеркнул, что альянс был необходим Польше, чтобы выйти из сферы влияния СССР.

«Для нас это было принципиально важно, даже не с точки зрения военной безопасности, а с точки зрения определенной геополитической системы, в которой должна находиться Польша. Мы просто не хотели быть подданными Москвы», - подчеркнул бывший министр.