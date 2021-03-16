Экономист раскрыл план Ротшильдов по глобальной войне

Династия Ротшильдов, влиятельных европейских банкиров, распланировала построение нового мирового порядка в течение ближайших 50 лет, заявил в интервью изданию «АиФ в Беларуси»
доктор экономических наук Валентин Катасонов. По его словам, сегодня человечество уже может наблюдать, как замысел теневого правительства претворяется в жизнь.
В своём заявлении Катасонов сослался на слова писателя Жака Аттали, которого считают «рупором Ротшильдов». В 2006 году в книге «Краткая история будущего» он отметил, что в ближайшие 50 лет человечество пройдёт 5 этапов изменения миропорядка. На первом этапе США потеряет статус «сверхдержавы» и ослабнет. Именно это, по мнению Катасновоа, мы сегодня наблюдаем. На втором – развернётся борьба Европы и Китая за место, которое еще недавно занимали Соединенные штаты. На третьем этапе государства потеряют силу, и вся власть перейдёт финансовым корпорациям. Четвёртый этап ознаменуется большой войной, в которой «выживут немногие». Наконец, на пятом этапе человечество придёт к «дивному новому миру».
«Это глобальный и унифицированный «человейник», говоря словами философа Зиновьева, и тон там задаёт некое мировое правительство», - пояснил экономист.
Катасонов добавил, что в 2020 году Аттали заявил о завершении первого этапа становления «нового мира».
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что пришествие на пост президента США Джо Байдена грозит возникновением гражданской войны между теневыми элитами. Противостояние финансовых воротил, по мнению эрудита, отзовется кризисами по всему миру, социальными потрясениями и даже локальными войнами.