Экономист раскрыл план Ротшильдов по глобальной войне

В своём заявлении Катасонов сослался на слова писателя Жака Аттали, которого считают «рупором Ротшильдов». В 2006 году в книге «Краткая история будущего» он отметил, что в ближайшие 50 лет человечество пройдёт 5 этапов изменения миропорядка. На первом этапе США потеряет статус «сверхдержавы» и ослабнет. Именно это, по мнению Катасновоа, мы сегодня наблюдаем. На втором – развернётся борьба Европы и Китая за место, которое еще недавно занимали Соединенные штаты. На третьем этапе государства потеряют силу, и вся власть перейдёт финансовым корпорациям. Четвёртый этап ознаменуется большой войной, в которой «выживут немногие». Наконец, на пятом этапе человечество придёт к «дивному новому миру».