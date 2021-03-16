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Депутат Бундестага заявил о легитимности референдума в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 19 минут назад
В Бундестаге заявили о легитимности референдума в Крыму
Фото: РИА Новости
«Аннексии» или «оккупации» Крыма не было, референдум о воссоединении с Россией соответствовал международному праву, заявил депутат парламента Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).
Он заявил, что «считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция». Гердт подчеркнул, что «референдум был вполне легитимным». Он отметил, что если и «были вопросы, сколько процентов „за“, сколько „против“, то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат».
При этом Гердт заявил, что украинские власти, если бы «считали крымчан своим народом», «не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции». Киев сделал «все, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины». Как заявил депутат, «обратного пути для Крыма нет и не будет», передает РИА «Новости».
Он считает, что Запад не хочет признавать воссоединение Крыма с Россией, поскольку придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины. Гердт считает, что «вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», когда на Западе «сменится политическая элита».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В мире , Владимир Путин , Бундестаг , НАТО , РИА Новости , Германия , Киев , Республика Крым
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