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США рассказали о нескольких безуспешных попытках связаться с Северной Кореей 

Lenta.ru 25 минут назад
США рассказали о безуспешных попытках связаться с КНДР
Фото: Reuters
Представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Ее слова передает РИА Новости.
Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, в том числе и через Нью-Йорк, где при штаб-квартире ООН находится постоянное представительство Северной Кореи. По ее словам, это делалось для «избежания эскалации». Однако до настоящего момента ответа американская администрация не получила ответа от северокорейской стороны, заключила она.
В начале января Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. Он выразил мнение, что политика Соединенных Штатов в отношении страны не изменится вне зависимости от того, кто будет занимать посты в американской администрации.
В 2018 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп встретились в Сингапуре. Там два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия.
Второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако уже в октябре они зашли в тупик.
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В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , ООН , Госдеп США , РИА Новости , Вьетнам , КНДР , Нью-Йорк , Пхеньян , Северный , Сингапур , США
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