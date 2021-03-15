На Украине выявили новый штамм коронавируса

"То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область — прим. ТАСС), — это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", — процитировало издание Рубана.