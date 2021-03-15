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На Украине выявили, предположительно, новый штамм коронавируса 

ТАСС 3 минуты назад
На Украине выявили новый штамм коронавируса
Фото: Reuters
Ученые Украины передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области. Это "комбовирус", имеющий признаки британского штамма, но со своими особенностями, сообщил в понедельник украинскому изданию "Вести" глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область — прим. ТАСС), — это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", — процитировало издание Рубана.

Он добавил, что так называемый украинский штамм "выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад", и они уже проинформировали о нем ВОЗ.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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