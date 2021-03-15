В ЕС выступили за более мягкий подход к России в обход Украины 

России Посол ЕС Маркус Эдерер призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля изменить подход к России и перестать фокусироваться на украинском кризисе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с ходом встречи Борреля и Эдерера.

По словам источника агентства, Эдерер заявил, что позиция ЕС в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте.

По мнению дипломата, Евросоюзу необходимо двигаться дальше и разработать новый подход.

Bloomberg отмечает, что ранее на встрече послов ЕС дипломаты обсудили, в каких областях Евросоюз мог бы усилить взаимодействие с Россией. Италия, в частности, предложила экономическое сотрудничество и разрешение региональных конфликтов.

Представитель Германии заявил, что еще одной сферой сотрудничества может стать борьба с изменением климата.

Как сообщал «Рамблер», США и Великобритания тем временем рассматривают различные варианты дополнительных санкций против России. СМИ писали, что речь может идти как о санкциях против олигархов, так и об «экстремальных» мерах против суверенного долга страны.