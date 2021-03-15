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В ЕС выступили за более мягкий подход к России в обход Украины 

Мария Иванова 37 минут назад
В ЕС выступили за более мягкий подход к России в обход Украины
Фото: ТАСС
Посол ЕС в России Маркус Эдерер призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля изменить подход к России и перестать фокусироваться на украинском кризисе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с ходом встречи Борреля и Эдерера.
По словам источника агентства, Эдерер заявил, что позиция ЕС в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте.
По мнению дипломата, Евросоюзу необходимо двигаться дальше и разработать новый подход.
Bloomberg отмечает, что ранее на встрече послов ЕС дипломаты обсудили, в каких областях Евросоюз мог бы усилить взаимодействие с Россией. Италия, в частности, предложила экономическое сотрудничество и разрешение региональных конфликтов.
Представитель Германии заявил, что еще одной сферой сотрудничества может стать борьба с изменением климата.
Как сообщал «Рамблер», США и Великобритания тем временем рассматривают различные варианты дополнительных санкций против России. СМИ писали, что речь может идти как о санкциях против олигархов, так и об «экстремальных» мерах против суверенного долга страны.
Страны обвиняют Кремль в использовании химического оружия. По данным Bloomberg, британские чиновники рассчитывают, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) продолжит давить на Россию и требовать ответов по делам об отравлениях.
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Комментарии
В мире , Маркус Эдерер , ЕС , ОЗХО , Bloomberg
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