Папа Римский отказался благословлять однополые пары 

Ватикане отказались благословлять союз однополых пар. Об этом заявила в понедельник, 15 марта, Конгрегация доктрины веры, передает ТАСС.

В документе указано, что в некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении таких пар.

«Ответ на вопрос «Обладает ли церковь полномочиями для их благословения» отрицательный», — говорится в сообщении.

В Конгрегации напомнили, что, по учению Католической церкви , даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака — существующего между мужчиной и женщиной и «рождающего новую жизнь».

При этом церковь должна «принимать и заботиться» о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, которые хотят расти в вере и получить «помощь в понимании воли Божьей в их жизни».

«Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его частью своего мироздания», — указано в разъяснении Конгрегации.