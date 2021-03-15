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Москва

Папа Римский отказался благословлять однополые пары 

Газета.Ru и ещё 1 39 минут назад
В Ватикане отказались благословлять союз однополых пар. Об этом заявила в понедельник, 15 марта, Конгрегация доктрины веры, передает ТАСС.
В документе указано, что в некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении таких пар.

«Ответ на вопрос «Обладает ли церковь полномочиями для их благословения» отрицательный», — говорится в сообщении.

В Конгрегации напомнили, что, по учению Католической церкви, даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака — существующего между мужчиной и женщиной и «рождающего новую жизнь».
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При этом церковь должна «принимать и заботиться» о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, которые хотят расти в вере и получить «помощь в понимании воли Божьей в их жизни».
«Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его частью своего мироздания», — указано в разъяснении Конгрегации.
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В мире , Видео , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , ИТАР-ТАСС , Ватикан
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