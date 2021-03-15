Экс-замминистра Украины анонсировал вторжение России

Россия может готовиться к вторжению на территорию Украины. Об этом, как сообщает «Русская весна», заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.
По его словам, западные санкции, провал плана интеграции Донбасса на Украину на условиях Москвы и необходимость усиления позиций накануне выборов в Государственную думу подталкивают Кремль к смене стратегии в Донбассе — более агрессивным и откровенным действиям.
«Вооруженные силы России готовят к открытому вторжению на Украину под флагом миротворцев», — считает он.
Более того, Грымчак заявил о наличии у него сведений от «немного неофициальных лиц» России о том, что Москва в случае обострения ситуации нанесет удары не только по украинским позициям в Донбассе, но и по Киеву.
«Насколько я знаю, наши войска тоже готовятся к тому, чтобы, если будет какая-то провокация, на нее отвечать», — добавил он.
Ранее ряд средств массовой информации сообщил, что 15 марта в Донбассе может начаться масштабный вооруженный конфликт. Они назвали вероятным свидетельством того, что так и будет, прибытие в Донбасс командующего сухопутными войсками НАТО Роджера Клутье.