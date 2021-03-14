AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины

Фармацевтическая компания AstraZeneca выпустила заявление, в котором утверждается, что разработанная фирмой вакцина от COVID-19 является безопасной.

Ранее несколько стран остановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca после появления данных о возможной связи препарата с появлением тромбов.

В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности, — приводит заявление компании ТАСС.

В AstraZeneca заверили, что безопасность людей является главным приоритетом компании. Компания признаёт, что к 8 марта в Евросоюзе и Великобритании было отмечено 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии лёгочной артерии у получивших прививку. Однако в AstraZeneca считают, что «это гораздо меньше, чем можно было ожидать».

Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств, — сказано в заявлении компании.

Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств о безопасности вакцины.