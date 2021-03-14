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В Германии начался выборный год. Партия ХДС показала худший результат в двух землях 

ТАСС и ещё 3 44 минуты назад
ХДС показала худший в истории результат на выборах
Фото: РИА Новости
Германский Христианско-демократический союз (ХДС) занимает вторые места на парламентских выборах в двух федеральных землях. В обоих случаях партия показывает худший для себя результат в этих регионах за всю историю.
В воскресенье состав региональных парламентов выбирали в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге. В первой земле ХДС, согласно данным экзитполов, получает 26%, что сразу на 5,8 п. п. меньше, чем было в 2016 году; во второй — христианские демократы теряют 4 п. п., набирая 23%. Меньше ни там, ни там консерваторы не набирали никогда.
Результаты будут корректироваться в течение ближайших часов, но уже сейчас понятно, что они станут сильным ударом по христианским демократам, пусть даже и в Баден-Вюртемберге им, вероятно, удастся сохранить правящую коалицию вместе с "зелеными". В Рейнланд-Пфальце, который является оплотом социал-демократов уже три десятка лет, ХДС придется довольствоваться ролью крупнейшей партии оппозиции.

"Хотелось бы, чтобы результат был другим, — прокомментировал предварительные итоги голосования генсек ХДС Пауль Цимиак. — Мы видим, что среди населения растет недовольство из-за ситуации вокруг коронавируса и борьбы с ним".

Под призмой сентябрьских выборов

Региональная политика в Германии как правило не имеет прямого влияния на центральную. Но на этот раз результаты в любом случае воспринимаются через призму приближающихся в сентябре выборов в Бундестаг, по итогам которых будут определены новое правительство и новый канцлер. Итоги каждого голосования в предвыборный год имеют большое символическое значение. Тем более, что в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге правом голоса обладают 11 млн человек.
Наблюдатели считают, что сегодняшним голосованием избиратели вынесли оценку коронавирусной политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Шпана. Именно на них возлагают ответственность и за затянувшийся карантинный режим, и за просчеты с прививочной кампанией, и за задержки пособий предпринимателям, и за излишнюю бюрократизацию многих процессов.
Кроме того, консерваторы совместно с партнерами из Христианско-социального союза тщетно пытаются выйти из коррупционного скандала, который начался в марте из-за нескольких депутатов от блока. Они, как предполагается, получали комиссионные в многотысячном размере со сделок по закупкам защитных масок. Из фракции в Бундестаге уже вышли три политика, но критика не прекращается.
Перед новым главой ХДС Армином Лашетом, который, вероятнее всего, и поведет христианских демократов на сентябрьские выборы, стоит непростая задача — вывести партию из репутационного кризиса. При этом его возможности ограничены, поскольку на самую острую социальную проблему из всех возможных — борьбу с пандемией — он, будучи партийным функционером, а не членом федерального правительства, прямого влияния не имеет.
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В мире , Армин Лашет , Йенс Шпан , Бундестаг , Германия
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