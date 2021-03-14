Лех Валенса записал прощальное видеообращение

"Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба", — сказал Валенса, сообщив о госпиализации. "Время покажет. Я готов к двум основным исходам, — добавил он. — Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу".