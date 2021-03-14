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СМИ узнали о решении Британии объявить Россию «угрозой N1» 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
СМИ узнали о решении Британии объявить Россию «угрозой N1»
Фото: Газета.Ru
Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем обзоре внешней политики назвал Россию «враждебным государством», сообщает Sunday Times. Официальный обзор безопасности, обороны и внешней политики Джонсон выпустит во вторник, 16 марта. В документе Россия указана как наибольшая государственная угроза для Великобритании. Согласно обзору, такая оценка связана тем, что РФ «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Великобритании, а еще готова «убивать диссидентов на британской земле». Также в документе уделено место Китаю, эту страну Борис Джонсон назвал «конкурентом». Против России и Китая британский премьер-министр предлагает увеличить расходы на «наступательные возможности» в кибер-войне. Ранее британский генерал назвал армию Великобритании непригодной для боевых действий.
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В мире , Борис Джонсон , Sunday Times , Китай , Лондон , Москва , Пекин , Великобритания
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