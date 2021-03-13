В Киеве испугались политики Байдена

При новом главе Белого дома Джо Байдене США постараются принципиально улучшить отношения с Москвой, и разменной монетой в этом процессе может стать Украина — спрогнозировал украинский политический эксперт Тарас Загородний. Он напомнил, что заявления лидеров Демократической партии США всегда были яркие и громкие — "хоть к ране прикладывай", так было еще во времена Барака Обамы, однако они редко, когда подкреплялись делами, передает издание "Главред".

В пример он привел "никакие" санкции Запада против России после присоединения Крыма к РФ. При этом, он напомнил, что Обама ввел также и эмбарго на поставки Украине оружия, которое было отменено только в 2017 году.

"Санкции, которые ввели американцы против России, в долгосрочном периоде, конечно, были болезненными, но при этом россиянам оставили кучу лазеек, которые позволили РФ играться и держать экономику на плаву. Демократы являются сторонниками подхода "давайте жить дружно", — сетует эксперт.

По его словам, США при Байдене будут искать союзнических отношений с Европой, а, значит, пойдут на уступки, в частности, относительно достройки и ввода в эксплуатацию газопровода из России "Северный поток-2". "Я пессимистично настроен относительно политики США в отношении Украины при Байдене. Для Германии наиболее принципиален вопрос "Северного потока-2", и она будет его дожимать. За наш счёт", — выразил обеспокоенность аналитик. По его мнению, Демократическая партия США поддерживает экономику России.

"Так что демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Обамы. Будут красивые слова и речи в стили Фукуямы. А дел не будет", — уверил политолог.

"Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с [президентом России Владимиром] Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", — рассказал бывший украинский парламентарий.

Стоит отметить, что первый телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным состоялся меньше, чем через неделю после инаугурации американского лидера — 26 января. В ходе беседы главы государств обсудили, среди прочего, возможность сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую. А вот разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не было. Как заявила несколько дней назад пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман , лидеры двух стран не поговорили по телефону, поскольку американский президент еще не успел полностью сформировать свою администрацию.

"Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться", — сказала она.

Мендель подчеркнула, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

"Я, например, с пресс-службой связалась. Я сказала: "мы здесь". [В Белом доме ответили:] "Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи", — рассказала Мендель.