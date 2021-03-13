Ан-26 рухнул в Казахстане 

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В интернете появилось видео крушения военного самолета Ан-26, рухнувшего на землю близ аэропорта Алма-Аты. Кадры публикует «Спутник-Казахстан».

Отмечается, что самолет принадлежит погранслужбе страны. Он летел из Нур-Cултана в Алма-Ату. Судно упало в районе аэропорта, близ населенного пункта Кызылту.

«Примерно в 17.20 пропала связь с воздушным судном Ан-26. По предварительной информации, самолет принадлежит одной из погранчастей и летел из Нур-Султана», — сообщили в аэропорту Алма-Аты.

В самолете находилось шесть членов экипажа. Четверо погибли, двое выжили. Их состояние пока не известно.

В аэропорту заявили, что ЧП не вызвало задержек других рейсов.

Ранее «Рамблер» н, что в Сети опубликовали видео с места крушения самолета, на борту которого были бразильские футболисты.