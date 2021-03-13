Словакии после прививки от коронавируса умерла учительница средней школы. Женщине ввели вакцину британско-шведской компании AstraZeneca. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

Телевизионщики выяснили, что после первой дозы вакцины у 38-летней женщины проявилась резко отрицательная реакция: начались сильнейшие боли в голове и суставах, в месте введения препарата. Все это сопровождалось высокой температурой.

Через неделю учительница в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Врачи не сумели спасти ее, она скончалась. Отец погибшей обвинил производителей вакцины. Он требует прекратить её применение в стране.

В Словакии препарат AstraZeneca используется для вакцинации учителей. Всего государственные институты страны, контролирующие лекарства, получили около 800 сообщений о нежелательных последствиях вакцинации.

В Словакию 1 марта была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Ее начнут использовать во второй половине марта. В страну также поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna и AstraZeneca.