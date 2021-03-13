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В Словакии зафиксировали смерть пациентки после прививки вакциной AstraZeneca 

Майк Габриелян 1 час назад
В Словакии после прививки от коронавируса умерла учительница средней школы. Женщине ввели вакцину британско-шведской компании AstraZeneca. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.
Телевизионщики выяснили, что после первой дозы вакцины у 38-летней женщины проявилась резко отрицательная реакция: начались сильнейшие боли в голове и суставах, в месте введения препарата. Все это сопровождалось высокой температурой.
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Через неделю учительница в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Врачи не сумели спасти ее, она скончалась. Отец погибшей обвинил производителей вакцины. Он требует прекратить её применение в стране.
В Словакии препарат AstraZeneca используется для вакцинации учителей. Всего государственные институты страны, контролирующие лекарства, получили около 800 сообщений о нежелательных последствиях вакцинации.
В Словакию 1 марта была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Ее начнут использовать во второй половине марта. В страну также поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna и AstraZeneca.
Ранее «Рамблер» сообщал, что чиновники Евросоюза разрешили странам-членам закупать российские вакцины.
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В мире , Видео , ЕС , Pfizer , ИТАР-ТАСС
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