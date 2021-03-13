Экс-премьер Азаров назвал «реальных хозяев» Украины 

«Это, прежде всего, американцы, поскольку штаб переворота находился в американском посольстве. И это англичане. Потому что англичане очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича. Сценарий пролития крови и разгрома всех политических сил Западом был задуман ещё во времена «оранжевой революции».