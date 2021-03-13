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Москва

СНБО назвал «психологической атакой» слухи о наступлении в Донбассе 

News.ru 1 час назад
Информация о возможном наступлении Вооружённых сил Украины в Донбассе является не более чем психологической атакой. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина завтра-послезавтра пойдёт в наступление и будет брать Донецк и Луганск. Это не соответствует действительности, — сказал Данилов в эфире телеканала «Украина».

Ситуация в Донбассе действительно обострилась, но остаётся под контролем. Данилов не увидел ничего критического в том, что увеличилось количество обстрелов.
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Ранее NEWS.ru писал, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений. И обстрел украинские войска ведут только тогда, когда на линии фронта появляется либо командование, либо иностранные кураторы, заметил милиционер.
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В мире , Видео , Алексей Данилов , Яков Осадчий
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