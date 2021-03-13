СНБО назвал «психологической атакой» слухи о наступлении в Донбассе 

Информация о возможном наступлении Вооружённых сил Украины в Донбассе является не более чем психологической атакой. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов

В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина завтра-послезавтра пойдёт в наступление и будет брать Донецк и Луганск. Это не соответствует действительности, — сказал Данилов в эфире телеканала «Украина».

Ситуация в Донбассе действительно обострилась, но остаётся под контролем. Данилов не увидел ничего критического в том, что увеличилось количество обстрелов.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений. И обстрел украинские войска ведут только тогда, когда на линии фронта появляется либо командование, либо иностранные кураторы, заметил милиционер.