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На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса и бразильский штамм 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Власти Филиппин в субботу подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике. Как сообщила медиагруппа ABS-CBN, штамм получил название P.3, всего на данный момент выявлено 98 таких случаев. Кроме того, министерство здравоохранения подтвердило обнаружение первого случая бразильского варианта (P.1) у филиппинца, вернувшегося из Бразилии.
По его данным, варианты P.3 и P.1 имеют одно происхождение — B.1.1.28. Еще не доказано, что этот штамм является более заразным или может вызывать проблемы с эффективностью вакцины. Объявление о P.3 прозвучало почти через месяц после того, как министерство здравоохранения подтвердило, что две мутации — E484K и N501Y — были обнаружены в образцах, полученных в регионе Центральные Висайи.
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Специалисты сообщили в субботу, что первоначально P.3 был обнаружен в 85 случаях инфицирования коронавирусом. Позже были выявлены еще 13 заразившихся. В Минздраве отметили, что пока новый штамм "не определен как вариант, вызывающий озабоченность, поскольку доступных данных недостаточно, чтобы сделать вывод, будет ли он иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения".
Несмотря на то, что P.3 был впервые обнаружен на Филиппинах, в Минздраве заявили журналистам, что Всемирная организация здравоохранения "не рекомендует использовать места [выявления случаев] для обозначения вариантов", поэтому его не следует называть филиппинским штаммом. "Так называемые британские и южноафриканские варианты были маркированы так, поскольку они впервые были зарегистрированы в этих странах. Вариант P.3 должен быть более точно описан не как филиппинский вариант, а как вариант, о котором впервые было сообщено на Филиппинах", — уточнили в ведомстве.
Примечательно, что перед объявлением правительства член технической консультативной группы министерства здравоохранения доктор Эдсель Сальвана сделал публикацию в Facebook, где сообщил, что филиппинский вариант уже получил название P.3. Позже сообщение было отредактировано, из него была убрана фраза "филиппинский вариант".
30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 611,6 тыс., вылечились 546,9 тыс. пациентов, умерли более 12,6 тыс. человек. Власти одобрили экстренное использование трех вакцин — совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca и китайской фирмы Sinovac. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены 28 февраля.
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В мире , Видео , Минздрав РФ , ВОЗ , Pfizer , Бразилия , Филиппины
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