Китай инвестирует в Крым из-за скандала с «Мотор Сич»

Пекин готовится расширить деловые отношения с Крымом в ответ на заявления Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о приватизации "Мотор Сич" . Свою делегацию на полуостров китайские власти отправили 10 марта.

После переговоров в рамках круглого стола " Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021", делегаты приняли решение вернуться в Крым в течение десяти дней с предложениями по сотрудничеству, пишет " Экономика сегодня"

Представители КНР посетили полуостров сразу после конфликта, который разгорелся вокруг завода "Мотор Сич". Силовые структуры Украины сообщили о намерении вернуть предприятие в госсобственность, хотя контрольный пакет акций компании принадлежит китайским инвесторам. В ответ китайцы обратились с иском в международный суд, собираясь отсудить у компании $3,6 млрд