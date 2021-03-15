Китай инвестирует в Крым из-за скандала с «Мотор Сич»

Пекин готовится расширить деловые отношения с Крымом в ответ на заявления Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о приватизации "Мотор Сич". Свою делегацию на полуостров китайские власти отправили 10 марта.
После переговоров в рамках круглого стола "Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021", делегаты приняли решение вернуться в Крым в течение десяти дней с предложениями по сотрудничеству, пишет "Экономика сегодня".
Представители КНР посетили полуостров сразу после конфликта, который разгорелся вокруг завода "Мотор Сич". Силовые структуры Украины сообщили о намерении вернуть предприятие в госсобственность, хотя контрольный пакет акций компании принадлежит китайским инвесторам. В ответ китайцы обратились с иском в международный суд, собираясь отсудить у компании $3,6 млрд
По мнению украинского экономиста Всеволода Степанюка, акции китайских инвесторов "Мотор Сич" арестовала по указке США. При этом если Пекин в ответ введет санкции против Киева, то это лишит страну значительной части экспортных поступлений, предупредил эксперт. В этом случае Киев лишится пятой части экспорта и дешевого импорта, а китайская продукция в два-три раза дешевле японской и европейской, отметил он.
Как сообщал ранее "Профиль", в Крыму посчитали, что Украину ждет неизбежный развал при Зеленском. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.