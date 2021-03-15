«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг передумал». Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович

«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook.