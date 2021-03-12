В Австралии протестируют цифровые «ковид-паспорта»

Австралии началось тестирование цифровых паспортов с данными о вакцинации от коронавируса, передает сайт "Аргументы и факты". Этим, в частности, занялась авиакомпания Qantas, которая тестирует специальное приложение для верификации состояния здоровья пассажиров CommonPass digital health, передает ТАСС.

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что приложение отображает результаты тестов на COVID-19 и содержит информацию о вакцинации. Добавляется, что авиакомпания планирует интегрировать это приложение в существующий клиентский сервис. Также Qantas тестирует работу еще одной цифровой системы IATA Travel Pass, предложенной Международной ассоциацией воздушного транспорта. Это мобильное приложение будет подтверждать, что пассажир получил вакцину от коронавируса или имеет отрицательный результат теста на COVID-19.

Оно также удостоверяет, что справка об анализе или прививке была выдана в учреждении, которое имеет право на проведение данных процедур.