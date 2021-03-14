Экс-президент Боливии заявила о незаконном задержании

"Призываем в рамках Межамериканской демократической хартии направить официальную наблюдательную миссию для объективной и беспристрастной оценки незаконного задержания, жертвами которого стали вместе со мной бывшие министры юстиции Альваро Коимбра и энергетики Родриго Гусман", — говорится в письме на имя секретаря ОАГ Луиса Альмагро.