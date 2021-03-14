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Экс-президент Боливии после задержания призвала вмешаться международные организации 

Газета.Ru и ещё 5 42 минуты назад
Экс-президент Боливии заявила о незаконном задержании
Фото: Reuters
Экс-президент Боливии Жанин Аньес обратилась с письмом к Организации американских государств (ОАГ) и Европейскому союзу с просьбой направить в страну наблюдательные миссии. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Призываем в рамках Межамериканской демократической хартии направить официальную наблюдательную миссию для объективной и беспристрастной оценки незаконного задержания, жертвами которого стали вместе со мной бывшие министры юстиции Альваро Коимбра и энергетики Родриго Гусман", — говорится в письме на имя секретаря ОАГ Луиса Альмагро.

Ранее бывшего президента Боливии Жанин Аньес арестовали по обвинению в терроризме, измене и преступном сговоре.
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В мире , Луис Альмагро , ЕС , Боливия
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