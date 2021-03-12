Зеленский поддержал санкции США против Коломойского 

"Что касается санкций США против бывших собственников Приватбанка, то мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть на Украину средства", — сказал Зеленский в пятницу в видеообращении к согражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.