США обвинили Россию в «милитаризации» Крыма 

По ее словам, Москва перебросила в Крым самолеты, обладающие ядерным оружием, а также оружие и боеприпасы. Томас-Гринфилд добавила, что Россия усилила свое военное присутствие в Керченском проливе, Черном и Азовском морях. Американский дипломат подчеркнула, что подобные действия России являются угрозой мировой безопасности.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что доступ в Крым открыт для всех международных механизмов в области прав человека и защиты культурного наследия.