Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США обвинили Россию в «милитаризации» Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
США обвинили Россию в «милитаризации» Крыма
Фото: ТАСС
США обвинили Россию в «милитаризации» Крыма. Об этом на неформальном заседании Совета безопасности ООН заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.
По ее словам, Москва перебросила в Крым самолеты, обладающие ядерным оружием, а также оружие и боеприпасы. Томас-Гринфилд добавила, что Россия усилила свое военное присутствие в Керченском проливе, Черном и Азовском морях. Американский дипломат подчеркнула, что подобные действия России являются угрозой мировой безопасности.
Помимо этого постпред США призвала российские власти допустить сотрудников ООН, представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и гуманитарных работников на полуостров.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что доступ в Крым открыт для всех международных механизмов в области прав человека и защиты культурного наследия.
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
Последние новости
Украина призвала Россию «открыть доступ» в Крым Украина призвала Россию «открыть доступ» в Крым Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся «цапками» Кущевке Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся «цапками» Кущевке В Кремле предупредили о масштабной атаке США на «Спутник V» В Кремле предупредили о масштабной атаке США на «Спутник V»
Комментарии 1
В мире , Дмитрий Кулеба , ЕС , ОБСЕ , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Москва , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
00:07
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
Происшествия В мире
Гаишники выбили стекла в машине должника
00:33
Гаишники выбили стекла в машине должника
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
Происшествия
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
00:13
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
Происшествия
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
00:53
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
00:51
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
Происшествия Пожары
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
00:38
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение