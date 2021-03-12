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Украина призвала РФ предоставить полный доступ в Крым

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал РФ предоставить полный доступ в Крым. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что инициаторами этой инициативы выступила Эстония и другие западные страны, являющиеся членами Совбеза. "Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", — говорится в сообщении. Кроме того, Кулеба призвал другие страны присоединиться к "Крымской платформе", созданной по инициативе Украины.
Украина призвала РФ предоставить полный доступ в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В мире,Дмитрий Кулеба,Республика Крым,Россия,Эстония,Украина,
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