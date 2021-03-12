Украина призвала РФ предоставить полный доступ в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
призвал РФ
предоставить полный доступ в Крым
. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что инициаторами этой инициативы выступила Эстония
и другие западные страны, являющиеся членами Совбеза. "Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", — говорится в сообщении. Кроме того, Кулеба призвал другие страны присоединиться к "Крымской платформе", созданной по инициативе Украины.