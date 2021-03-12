В ВСУ рассказали о планах Украины начать войну за Крым в 2014 году

«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100 процентов. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна», — сказал Назаров.
«Все, давайте команду "отставить", всех возвращать и никого не отправляйте, самолеты — на аэродромы, подразделения свои — в казармы, и на этом заканчиваем», — пересказал он слова Куцина.