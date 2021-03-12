ДНР отказалась объединяться с ЛНР

В мае прошлого года Пушилин заявил, что объединение ДНР и ЛНР нецелесообразно по ряду причин. По его словам, одним из факторов являются Минские соглашения, в которых самопровозглашенные республики представлены в качестве разных субъектов. В случае объединения, считает он, Донбасс урежет свое представительство в переговорах. Он также отметил, что хотя у ДНР и ЛНР и одинаковая идейная составляющая, законодательная база, экономическое и промышленное подспорье отличаются.