Бомж залез в правительственный самолёт США 

Бездомный бродяга сумел пробраться на авиабазу ВВС США , где расположены правительственные самолеты и даже побывать в салоне одного из них, сообщает издание Business Times. Спустя пять часов прогулки по особо охраняемому объекту его задержали.

Инцидент произошёл 4 февраля на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне. Неизвестный мужчина в ярко розовой шапке с помпонами миновал охранника, который не проверил его документы, прошёл на фудкорт, побывал в VIP-терминале и в итоге оказался на взлётной полосе, вход на которую преграждали неисправные автоматические ворота.

На аэродроме располагаются самолёты президента США и членов правительства. Мужчине удалось подняться на борт C-40 Clipper, на котором передвигается военное руководство страны. Спустя пять часов пребывания незнакомца на территории авиабазы его задержали.

Он пояснил, что у него нет дома, что он живёт в машине, а на базу проник с целью «посмотреть самолёты». Бомж подчеркнул, что не хотел никому причинить вред. Были ли ему предъявлены обвинения, не известно.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ сообщили, что бродяги захватывают дома в Европе. Сквоттинг — самовольное заселение, как правило, бездомных, в жилье, которое пустует. В Европе эта проблема существует давно, однако во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, усугубилась.

Это объясняется ухудшением уровня жизни населения, а также тем, что владельцы недвижимости, которые не живут в ней постоянно, были лишены возможности посещать ее из-за ограничения возможности передвижения. Например, в Испании сквоттеров называют «оккупантами»: они заселяются в чужие дома целыми семьями. Зачастую захватчики — уроженцы африканских стран, СНГ, стран Восточной Европы и США.