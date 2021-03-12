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Москва

Киев разработал план по возвращению Крыма 

Артём Кульша 1 час назад
Украина одобрила Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере.
Он назвал утверждение данного документа одним из трех китов для возвращения Крыма, а саму стратегию историческим документом, необходимым с 2014 года. По его словам, она предельно ясно сигнализирует о том, что Украина не просто призывает мир помочь ей вернуть Крым, а прилагает собственные целенаправленные и системные усилия для этого.
Еще одним китом для возвращения Крыма министр назвал объединение усилий всех партнеров в рамках Крымской платформы и синергию в виде восстановления международного права, которое приведет к восстановлению полного суверенитета Украины над Крымом.
В середине ноября, как сообщал «Рамблер», эксперты Львовского форума по безопасности смоделировали возможные сценарии развития конфликта в Донбассе и пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала и внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба
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