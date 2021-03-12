Киев разработал план по возвращению Крыма 

Украина одобрила Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере.

We’ve approved the Strategy for Deoccupation & Reintegration of Crimea, a historic document needed since 2014. The signal is crystal clear: we don’t just call on the world to help us return Crimea, Ukraine makes own dedicated & systemic efforts under @ZelenskyyUa’s leadership 1/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2021 Он назвал утверждение данного документа одним из трех китов для возвращения Крыма, а саму стратегию историческим документом, необходимым с 2014 года. По его словам, она предельно ясно сигнализирует о том, что Украина не просто призывает мир помочь ей вернуть Крым, а прилагает собственные целенаправленные и системные усилия для этого.

Еще одним китом для возвращения Крыма министр назвал объединение усилий всех партнеров в рамках Крымской платформы и синергию в виде восстановления международного права, которое приведет к восстановлению полного суверенитета Украины над Крымом.

В середине ноября, как сообщал «Рамблер», эксперты Львовского форума по безопасности смоделировали возможные сценарии развития конфликта в Донбассе и пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала и внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.