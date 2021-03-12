Глава МИД Украины назвал "три кита" политики "возвращения" Крыма

Фото: © РИА Новости. Алексей Мальгавко © РИА Новости. Алексей Мальгавко

По его словам, один из таких "китов" — стратегия "деоккупации" полуострова, ранее принятая Совет национальной безопасности и обороны.

Вторым "китом" будет объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки "Крымская платформа". Это мероприятие запланировано на 23 августа. Украина направила предложение присоединиться к площадке ряду стран, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Третий "кит", по словам Кулебы, это синергия — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.