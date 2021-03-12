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Глава МИД Украины назвал "три кита" политики "возвращения" Крыма

Прайм
50 минут назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал на своей странице в Twitter "три кита" политики "возвращения" Крыма под контроль Киева.
Глава МИД Украины назвал "три кита" политики "возвращения" Крыма
Фото: © РИА Новости. Алексей Мальгавко© РИА Новости. Алексей Мальгавко
По его словам, один из таких "китов" — стратегия "деоккупации" полуострова, ранее принятая Совет национальной безопасности и обороны.
Вторым "китом" будет объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки "Крымская платформа". Это мероприятие запланировано на 23 августа. Украина направила предложение присоединиться к площадке ряду стран, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Третий "кит", по словам Кулебы, это синергия — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.
В конце февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на "деоккупацию и реинтеграцию" Крыма в состав Украины. Глава государства поручил создать Оргкомитет по подготовке и проведению в стране учредительного саммита "Крымской платформы" и организовать меры по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав жителей полуострова.
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