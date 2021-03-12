В Швеции признали превосходство России в случае войны

России обладает преимуществом в случае крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции, указано в отчете Шведского агентства оборонных исследований (FOI).
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Об этом сообщает телеканал SVT. В отчете отмечается, что страны Североатлантического альянса проводят недостаточное количество учений, кроме того, силы НАТО рассредоточены и имеют разные военные возможности.
"Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле", - заявил ответственный редактор доклада Кристер Паллин.
По его словам, российское преимущество будет сохраняться до прибытия в регион крупных американских сухопутных войск, на что потребуется минимум пара месяцев. Ранее польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России с НАТО.