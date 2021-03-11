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Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма 

Газета.Ru и ещё 13 43 минуты назад
Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил в Twitter, что страна утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма.

«На заседании СНБО мы утвердили стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Исторический документ, который должен был появиться еще в 2014 году», — говорится в сообщении.

Министр заявил, что этим решением Украина показывает, что «серьезно и системно» работает над тем, чтобы вернуть Крым.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деоккупации» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Киев , Республика Крым , Севастополь , Таллин , Эстония
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